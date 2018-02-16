القبض على مدرس سابق وشقيقه حاولا تجميع قنبلة في نيويورك

ألقت السلطات الأمريكية القبض على مدرس سابق في مدرسة ثانوية في نيويورك وشقيقه الخميس، ووجهت لهما تهمة محاولة تجميع عبوة ناسفة بعد تحقيق أجراه معهما مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ووفقا لما ورد في الشكوى الجنائية، وبيان صحفي أصدرته وزارة العدل، فإن المدرس السابق كريستيان تورو، وشقيقه تايلر تورو ويبلغان من العمر 27 عاما، قد خزنا مواد لتصنيع قنابل في الشقة التي يقيمان فيها بحي برونكس في المدينة.

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وخلال تفتيش شقة الأخوين، عثر الأمن على حقيبة ظهر عليها بطاقة كتب عليها "حين يكتمل القمر سيعرف الصغار الإرهاب".

وجاء في الشكوى أن كريستيان تورو كان معلما في مدرسة ثانوية بحي هارلم في مانهاتن قبل أن يستقيل العام الماضي. وحين ترك عمله، أعاد تايلر تورو إلى المدرسة جهاز كمبيوتر كان أعطاه سابقا لأخيه وعثر الأمن فيه على أدلة تشير إلى خطوات تصنيع العبوات الناسفة.

ووفقا للشكوى، ذكر المحققون أن كريستيان تورو أبلغهم بعثوره على إرشادات تصنيع القنابل حين كان يجري بحثا عن تفجير ماراثون بوسطن عام 2013 وأنه لم يقرأها أو يصنع قنبلة قط.

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كما ورد في الشكوى أنه بعد ذلك بأسبوع، أجرى المحققون مقابلات مع تلاميذ في مدرسة الشقيقين، أشاروا فيها إلى أن تلميذين على الأقل من المدرسة المذكورة، حصلا على نحو 50 دولارا في الساعة مقابل تفكيك ألعاب نارية وتخزين المسحوق الموجود بها لحساب الرجلين.

وجاء في الشكوى أيضا أنه تم العثور في شقة المتهمين على نترات البوتاسيوم وهو مسحوق أسود يعرف بأنه مادة قابلة للانفجار بالإضافة إلى كرات معدنية ومكونات تستخدم في تصنيع القنابل.

وقال مدعي مانهاتن جيفري بيرمان إن محكمة اتحادية في مانهاتن وجهت لكريستيان تورو تهمة تصنيع عبوة ناسفة بالمخالفة للقانون، وإعطاء مواد قابلة للانفجار لقاصر، فيما اتهمت تايلر تورو بتصنيع عبوة متفجرة بالمخالفة للقانون.

المصدر: رويترز

سعيد طانيوس