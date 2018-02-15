مستشار إسرائيلي: التحقيقات مع نتنياهو جرت بشفافية

أعرب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، عن ثقته في أن تحقيقات الشرطة بحق رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو أجريت بطريقة مهنية ومن خلال التعاون التام مع مكتبه.

وأكد المستشار القضائي الإسرائيلي، أفيحاي مندلبليت، أن نشر توصيات الشرطة بتقديم رئيس الوزراء للمحاكمة تم بموافقته وموافقة النائب العام شاي نيتسان.

في الوقت ذاته لم يستبعد مندلبليت وجود خلافات بين الشرطة والجهاز القضائي، مؤكدا أن هدف الجميع هو العمل بكل الوسائل المتاحة من أجل إظهار الحقيقة.

من جانبها، أكدت وزارة العدل الإسرائيلية أن نشر إعلان الشرطة أول أمس عن انتهاء التحقيقات في القضيتين المعروفتين إعلاميا بألف وألفين تم بإيعاز من المستشار ميندلبليت وبموافقة النائب العام كما هو مطلوب ومتبع.

كما أوضحت الوزارة أنه ستتم بلورة الموقف القانوني من هذين الملفين عقب قيام النيابة العامة بدراسة الأدلة التي جمعت خلال التحقيق.

وجاءت هذه التوضيحات من قبل وزارة العدل في أعقاب تسريبات صحفية تفيد بأن النيابة العامة وجهت انتقادا شديدا إلى الشرطة لقيامها بنشر توصياتها في الملفين قبل استكمال أعمال التحقيق من أجل التأثير على النتائج النهائية للتحقيقات.

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بدروها دعت وزيرة العدل أييلت شاكيد، إلى التحلي بالصبر وانتظار القرار الذي سيتم اتخاذه في مسألة تقديم لائحة اتهام بحق رئيس الوزراء في غضون الأشهر القليلة القادمة، من قبل المستشار القضائي مندلبليت والنائب العام نيتسان.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية

علي الخطايبة