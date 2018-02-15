أستراليا.. حظر العلاقات الغرامية بين الوزراء وموظفاتهم!

حظر رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم ترنبول، رسميا العلاقات الغرامية بين الوزراء وموظفاتهم ردا على العاصفة التي أثارتها علاقة أقامها نائبه مع مساعدته السابقة.

وأعلن ترنبول هذا التعديل الخاص بالمجلس الوزاري خلال مؤتمر صحفي استثنائي عقدة الخميس ووجه فيه انتقادات لاذعة لنائبه بارنابي جويس، بعد إقامة الأخير علاقة خارج إطار الزواج مع مساعدته السابقة وهي حامل منه حاليا.

وقال ترنبول بهذا الشأن: "بارنابي ارتكب خطأ في التقدير مثيرا للصدمة عبر إقامته علاقة مع شابة تعمل في مكتبه، وقيامه بهذا الأمر، أغرق هؤلاء النساء في عالم من التعاسة وتسبب بصدمة لنا جميعا.. نحن جميعا متعاطفون معها، كان الأمر رهيبا بالنسبة إليها أن تجد نفسها تحت الأضواء".

ولفت رئيس الوزراء الأسترالي إلى أن "الزمن تغير وأن المواطنين يتوقعون من الطبقة السياسية أن تكون نموذجا يحتذى به".

وتابع: "لست هنا لكي أعطي دروسا في الأخلاقيات، لكن بعض القضايا التي كانت مقبولة أو كنا نغض عنها الطرف في السابق، لم تعد مقبولة في وقتنا الحالي.. الآن في العام 2018 لم يعد مقبولا بالنسبة للوزراء أن يقيموا علاقات جنسية مع أشخاص يعملون لديهم".

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وأعلن ترنبول أمام البرلمان أن مساعده سيأخذ إجازة الأسبوع المقبل ما سيجنبه بالتالي ممارسه عمله في تسيير شؤون الحكومة خلال زيارة يقوم بها رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة لأربعة أيام، لافتا إلى أن "هذه الإجازة ستتيح لجويس تقييم موقفه".

وأقر بارنابي بإقامة علاقة خارج إطار الزواج مع فيكي كامبيون مستشارته الإعلامية السابقة البالغة من العمر 33 عاما. وأعربت زوجته ناتالي التي انفصلت عنه بعد زواج استمر 24 عاما وبناته الأربع عن صدمتهن الشديدة.

المصدر: أ ف ب

أحمد باديان