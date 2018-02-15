انتهاء اللقاء الثنائي بين الرئيس التركي ووزير الخارجية الأمريكي في أنقرة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في العاصمة أنقرة، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين فضلا عن تبادل الآراء في مواضيع دولية.

وكانت تركيا أعلنت الخميس، أنها طلبت من الولايات المتحدة طرد وحدات حماية الشعب الكردية من قوام قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن في سوريا لتزيد بذلك من صعوبة المحادثات التي سيجريها وزير الخارجية الأمريكي بشأن قضية أثارت التوتر في العلاقات بين البلدين حتى شارفت على الانهيار.

ويجري تيلرسون في تركيا محادثات صعبة بين الحلفين اللذين توترت علاقاتهما بسبب عدد من القضايا على رأسها دعم واشنطن للأكراد في سوريا.

وأطلقت تركيا عملية جوية وبرية اسمتها "غصن الزيتون" في منطقة عفرين شمال غربي سوريا لإبعاد وحدات حماية الشعب الكردية عن حدودها الجنوبية.

وبدأ تيلرسون، في 11 فبراير/ شباط الجاري، جولة شرق أوسطية شملت كلا من مصر والكويت والأردن ولبنان.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي قام بزيارتين لأنقرة في 30 مارس/ آذار ولإسطنبول في 10 تموز/ يوليو الماضيين.

يتبع...