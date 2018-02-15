دوتيرتي: قتل المتمردين الشيوعيين أسهل من قتل الطيور لأنهم يمتلكون رؤوسا كبيرة

أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي في تصريح صحفي له، اليوم الخميس، أنه سيمنح مكافأة بقيمة 500 دولار، لكل عنصر من الأمن يقتل متمردا شيوعيا، حفاظا على ميزانية الحرب.

وقال دوتيرتي متهكما: "قتل المتمردين الشيوعيين أسهل من قتل الطيور، لأن لديهم رؤوسا كبيرة".

وجاءت تصريحات دوتيرتي، بعد أن أدانته منظمة لحقوق الإنسان، بتحريض العسكريين الفلبينيين على إطلاق النار على أرحام المتمردات ليصبحن "عديمات الفائدة".

إقرأ المزيد

كما خاطب الرئيس الفلبيني خلال تواجده في قاعدة جوية في مدينة سيبو، لعناصره وقواته المسلحة قائلا: "تقتلون متمردا شيوعيا، أمنحكم مكافأة بقيمة 25.000 بيزو.

وأضاف الزعيم المناهض للمتمردين الشيوعيين ساخرا: "إذا كنتم في غابة تقتلون العصافير بسهولة، فما بالكم عندما تقتلون المتمردين ذوي الرؤوس الكبيرة".

ورد أحد المتمردين على خطابه قائلا: "لن يخيفنا هذا العرض المالي حتى لو وصل المليون بيزو فلن يخمد ثورتنا ضد الفقر الذي نعاني منه طيلة قرن"، واصفا الرئيس الفلبيني بالبلطجي والمجنون.

كما أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها إزاء تصريحات دوتيري بشأن المكافأة المالية، محذرة من احتمال حدوث جرائم بحق المتمردين.

المصدر: وكالات

نادين بطحة