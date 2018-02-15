الدنمارك تتهم روسيا بشن هجوم سيبراني ضخم عام 2017

أعلنت السلطات الدنماركية أن روسيا تقف وراء هجمات سيبرانية ضخمة وقعت الصيف الماضي استهدفت شركات كبرى بينها "A.P. Moller-Maersk" الدنماركية.

وقال وزير الدفاع الدنماركي كلاوس يورت إن روسيا انتهجت "استراتيجية رامية إلى نسف أنظمة ديمقراطية غربية" عن طريق تلك الهجمات، ولم يقدم يورت أي دليل على اتهاماته.

واستهدفت هجمات سيبرانية ضخمة شركات كبيرة بينها شركات نفطية والطاقة وأدوية وغيرها في بعض الدول في صيف 2017.

وأعلنت شركة A.P. Moller-Maersk الدانماركية المتخصصة في النقل البحري أن حجم الأضرار التي ألحقت بها الهجمات السيبرانية المذكورة بلغت أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي.

يشار إلى أن الساسة الغربيين يتهمون روسيا من حين إلى آخر بشن هجمات إلكترونية إلا أنهم لا يقدمون أي أدلة على ذلك.

المصدر: "نوفوستي"

ألكسندر توميلين