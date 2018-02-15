الخارجية الأمريكية: لن نتسامح مع محاولات الصين إبعادنا عن آسيا

صرحت المرشحة لمنصب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، سوزان ثورنتون بأن واشنطن لن تتسامح مع محاولات الصين إبعادها من آسيا.

وأشارت ثورنتون خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، إلى أن هناك "تحديات واقعية في مجالي الأمن والاقتصاد (في منطقة شرق آسيا)، بما في ذلك الخطر الذي تمثله كوريا الشمالية وتنامي نفوذ الصين الاستبدادي وتفشي الإرهاب والتطرف".

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وتابعت قائلة: "أما ما يخص الصين، فإن الولايات المتحدة تريد أن تكون لها علاقات مثمرة معها، حسبما ألمحت الإدارة الحالية، وعلينا أن نعمل على تسوية الخلافات".. "ولكننا نلمح بوضوح إلى أننا لن نتسامح مع محاولات الصين إبعاد الولايات المتحدة من آسيا والضغط على دول المنطقة".

جدير بالذكر، أن سوزان ثورنتون رشحت لمنصب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ في ديسمبر/كانون الأول الماضي باقتراح من وزير الخارجية ريكس تيلرسون.

المصدر: تاس

أنطون زوييف