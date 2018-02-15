مسؤولون من الكنيسة يرفضون حضور حفل لبلدية القدس

ذكرت وكالة "فرانس برس" أن مسؤولين من الكنيسة في القدس قرروا مقاطعة حفل استقبال تقيمه بلدية القدس بسبب خلاف ضريبي بين البلدية والكنائس الكبرى في الأراضي المقدسة.

وجاءت هذه المقاطعة على خلفية إعلان بلدية القدس في وقت سابق من الشهر عن عزمها فرض جباية ضرائب على أملاك الكنيسة التجارية، مستثنية أماكن العبادة أو التعليم الديني من الضريبة.

وقالت البلدية في بيان بهذا الشأن: "سنحافظ على حرية العبادة الكاملة للمؤسسات المسيحية... لا يمكن إعفاء الفنادق والقاعات والمتاجر من الضرائب لمجرد أنها مملوكة من قبل الكنائس... هذه ليست أماكن عبادة لتعفى من ضرائب الأملاك البلدية، بل أصول تستخدم لأنشطة تجارية".

ورد المسؤولون الكنسيون في القدس في بيان قالوا فيه إن هذا الإجراء "يخالف الموقف التاريخي بين الكنائس في مدينة القدس المقدسة، والسلطات المدنية عبر القرون".

ووصف الأب دافيد غرينيه، وهو مسؤول فرانسيسكاني رفيع في الأراضي المقدسة قرار الكنائس مقاطعة حفل استقبال العام الجديد الذي يقيمه رئيس البلدية الإسرائيلي نير بركات، بـ "غير المسبوق".

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وفي السياق ذاته، أعلن 13 من رؤساء الكنائس، بينهم الكاثوليك والروم الأرثوذكس والأرمن والإنجيليون وغيرهم أن هذا الإجراء يشكل "خطرا" على قدرتهم على القيام بعملهم الذي لا يشمل العمل الديني فحسب، بل أيضا الخدمات الاجتماعية للمحتاجين.

من جانبه، قال مسؤول في مؤسسة الأراضي المقدسة البروتستانتية الألمانية، فولفغانغ شميت إن تحرك البلدية لم يتم تنسيقه معهم، لكنه دعا الى مقاطعة حفل البلدية "تضامنا مع كنائس القدس".

وأضاف شميت:" لا يمكننا القيام بعملنا كالمعتاد بعد مثل هذه المقاربة" موضحا أن ممثلين للكنائس سيجتمعون مع مسؤولين في البلدية الأسبوع المقبل حول هذه القضية.

المصدر: فرانس برس

علي الخطايبة