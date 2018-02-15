الديمقراطيون يطالبون بمليار دولار لحماية الانتخابات

طرح الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يقضي بتخصيص مليار دولار لحماية المنظومة الانتخابية الأمريكية من الاختراق الخارجي أو الداخلي.

وقالت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء: "يجب ألا نسمح للروس بأن يهزؤوا بنا ويستمتعوا بما استمتعوا به خلال الانتخابات السابقة. هدفهم نسف الديمقراطية".

ووفقا لمشرع القانون، فإنه سيصرف المليار دولار خلال العام الجاري على شراء ماكينات التصويت الإلكتروني للتخلي عن التصويت الورقي، إضافة إلى توظيف الخبراء في مجال الأمن الإلكتروني وإطلاق عمليات تقييم المخاطر.

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وسبق لرؤساء أجهزة المخابرات الأمريكية وأن زعموا بأن روسيا تخطط للتدخل في الانتخابات الانتقالية للكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل، وذلك بعد أن وجهت لموسكو اتهامات متكررة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

المصدر: نوفوستي

متري سعيد