وزير الدفاع الأمريكي يدعو نظيره التركي للتركيز على محاربة داعش

دعا وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس نظيره التركي نور الدين جانيكلي للتركيز على محاربة "داعش" في سوريا، وذلك خلال لقائهما على هامش اجتماع وزراء دفاع حلف الناتو في بروكسل.

ونشر البنتاغون اليوم بيانا جاء فيه "ماتيس دعا إلى تجديد التركيز على حملة مكافحة داعش ومنع عودة ظهوره بأي شكل من الأشكال في سوريا"، مضيفا أن الاجتماع بين الجانبين عقد الأربعاء.

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إلى ذلك ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن وزير الدفاع التركي، نور الدين جانيكلي وصل الأربعاء إلى مقر الحلف ببروكسل، وعقد اجتماعه الأول مع أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ على أن تليه اجتماعات ستعقد مع وزراء دفاع الدول الأخرى.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله