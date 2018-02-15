ظريف يكشف عن محاولات للتنصت عليه خلال المفاوضات النووية

كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن تعرضه وزملائه المفاوضين خلال المباحثات النووية بين إيران ومجموعة 5+1 للتنصت والتجسس.

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وقال ظريف في حديث لصحيفة "جام جم" الإيرانية الأربعاء، إن هاتفه النقال وهواتف زملائه المفاوضين تعرضت خلال المفاوضات النووية للتنصت والتجسس، مشيرا إلى أنه "في بعض الأيام أثناء المفاوضات كانت الهواتف تتعرض للتنصت حتى أن درجة حرارتها كانت ترتفع بشكل ملحوظ" جراء ذلك.

واعتبر ظريف أن "مثل هذه الأحداث تشير إلى مستوى الاهتمام بالتنصت والتجسس ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

المصدر: تسنيم

أحمد باديان