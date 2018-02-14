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بريطانيا.. توجيه تهمة الإرهاب لجندي قاتل مع الأكراد ضد "داعش"

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بريطانيا.. توجيه تهمة الإرهاب لجندي قاتل مع الأكراد ضد
AFP / Daniel LEAL-OLIVAS
الجندي البريطاني السابق جيمس ماثيوز
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وجهت السلطات البريطانية، الأربعاء، تهمة تلقي تدريبات إرهابية إلى جندي سابق يعتقد أنه قاتل في صفوف القوات الكردية التي تحارب تنظيم "داعش"، وذلك في قضية تعد سابقة من نوعها.

ويعتقد أن جيمس ماثيوز (43 عاما) هو أول شخص تتم محاكمته بتهمة الإرهاب في بريطانيا، لمساعدته مجموعة تقدم لها الحكومة البريطانية المساعدة.

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من المهم الإشارة إلى أن مئات الأجانب من دول مثل بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، قاتلوا في صفوف "وحدات حماية الشعب الكردية" في شمال سوريا.

و"وحدات حماية الشعب" مكون أساسي في "قوات سوريا الديمقراطية" التي تشن حملة ضد مسلحي تنظيم "داعش".

المصدر: أ ف ب

ياسين بوتيتي

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