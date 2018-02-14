طلب توضيحات من رئيس الشرطة الإسرائيلية حول ملاحقة محققين في قضايا فساد نتنياهو

طالب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد أردان، المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بفحص أقوال المفتش العام للشرطة روني الشيخ تتعلق بقضية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكان الشيخ أعلن، الأسبوع الماضي، أن شخصيات مهمة استأجرت محققين خاصين لجمع معلومات حول محققي الشرطة في ملفات الفساد المنسوبة لنتنياهو، وذلك من أجل تشويه سمعتهم إذا أوصوا بتوجيه اتهامات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي.

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وأكد أردان، في رسالة إلى مندلبليت، أهمية أن يتم فحص هوية هذه الجهات وأهدافها وموارد تمويلها، مشيرا إلى أنه طلب من المفتش العام للشرطة توضيحات بشأن أقواله، إلا أن الأخير رفض ذلك.

من جانبها، كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية عن أن الشيخ، المفتش العام سيمثل أمام الكنيست لاستجوابه حول تصريحاته عن تعرض محققي الشرطة للملاحقة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قدمت، أمس الثلاثاء، توصياتها بتوجيه اتهامات لنتنياهو في قضيتي فساد وتلقيه رشاوى، ممهدة الطريق لما قد يكون أكبر تحد حتى الآن لبقاء الزعيم اليميني على الساحة السياسية، بحسب وكالة "رويترز".

ويرى مراقبون أن توصيات الشرطة تعد الأكثر خطورة في سلسلة الاتهامات التي كان من المتوقع توجيهها لنتنياهو في إطار تحقيقين جنائيين مستمرين منذ أكثر من عام.

المصدر: وسائل إعلام

قدري يوسف