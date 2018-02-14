إطلاق نار في مدرسة بولاية فلوريدا الأمريكية وأنباء عن سقوط ضحايا

أسفر حادث إطلاق نار في مدرسة بولاية فلوريدا الأمريكية عن جرح أكثر من 20 شخصا، حسبما أفادت قناة 7 News التلفزيونية المحلية، اليوم الأربعاء.

وبثت شبكة CNN الأمريكية لقطات تظهر أطفالا يغادرون، المدرسة في مدينة باركلاند جنوبي الولاية.

#BSO is working a developing incident regarding a report of active shooter located at 5901 Pine Island Rd, Parkland. Here's what we know so far: deputies are responding to reports of a shooting at Stoneman Douglas High. There are reports of victims. PIO will be on scene 3:15pm. — Broward Sheriff (@browardsheriff) 14 февраля 2018 г.

فيما أورد رئيس الشرطة المحلية أن رجال الأمن يتعاملون مع الحادث، مشيرا إلى أن مطلق النار لا يزال فارا. وأضاف رئيس الشرطة أن هناك تقارير عن سقوط ضحايا.

المصدر: وكالات

قدري يوسف