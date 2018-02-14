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إطلاق نار في مدرسة بولاية فلوريدا الأمريكية وأنباء عن سقوط ضحايا

أخبار العالم

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أسفر حادث إطلاق نار في مدرسة بولاية فلوريدا الأمريكية عن جرح أكثر من 20 شخصا، حسبما أفادت قناة 7 News التلفزيونية المحلية، اليوم الأربعاء.

وبثت شبكة CNN الأمريكية لقطات تظهر أطفالا يغادرون، المدرسة في مدينة باركلاند جنوبي الولاية.

فيما أورد رئيس الشرطة المحلية أن رجال الأمن يتعاملون مع الحادث، مشيرا إلى أن مطلق النار لا يزال فارا. وأضاف رئيس الشرطة أن هناك تقارير عن سقوط ضحايا.

المصدر: وكالات

قدري يوسف

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