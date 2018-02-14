إيطاليا ترسل قوة عسكرية إلى شرق المتوسط وسط توترات مع تركيا

أمرت الحكومة الإيطالية القوات البحرية بإرسال قوة عسكرية إلى شرقي المتوسط على خلفية التوترات حول السفينة الإيطالية التابعة لشركة "إيني"، التي منعتها تركيا من التنقيب بالقرب من قبرص.

وقررت روما نشر وحدة عسكرية إضافية ضمن بعثة الناتو "Sea Guardian" بمثابة خطوة احترازية.

وحسبما ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، يوم الاثنين، فإن قائد الوحدة تلقى أوامر بتفادي أي تصرفات من شأنها أن تؤدي إلى زيادة التوتر بينها وبين القوات التركية التي تحاصر سفينة "سايبيم" الإيطالية التابعة لشركة "إيني".

وتم تكليف الوحدة بأن تكون على استعداد لتقديم المساعدة للسفينة، وبأن تقوم بالتنسيق مع وحدات عسكرية أوروبية أخرى في المنطقة، وخاصة الفرقاطتين اليونانية والإسبانية الموجودتين هناك.

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ويأتي ذلك بعد أن منعت القوات البحرية التركية يوم الجمعة الماضي سفينة "سايبيم" التابعة لشركة "إيني" الإيطالية من الوصول إلى مياه قبرص في البحر الأبيض المتوسط للتنقيب بحقل غاز في منطقة متنازع عليها بين نيقوسيا وأنقرة.

وعلى خلفية الحادثة، التقى وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو نظيره التركي مولود جاويش أوغلو يوم أمس، في الكويت على هامش أعمال مؤتمر إعادة إعمار العراق، وأعلن أن بلاده تسعى لإيجاد حل مقبول بالنسبة للجميع لهذه القضية.

وأضاف أنه اتفق مع نظيره التركي على مراعاة المصالح الوطنية لبعضهما البعض، بهدف الحفاظ على الأجواء الملائمة لمشاريع مشتركة محتملة في مجال الطاقة في وقت لاحق.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف