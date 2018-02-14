برلسكوني: أنا مثل النبيذ كلما كبرت أصبحت أفضل

قال رئيس وزراء إيطاليا الأسبق، سيلفيو برلسكوني مازحا بشأن تقدم عمره إن أعوامه الـ81 جعلته أفضل مثل زجاجة النبيذ القديمة.

وصرح برلسكوني في خطاب انتخابي لرابطة "كولديريتي" الإيطالية للزراعة: "أنا مثل النبيذ الجيد.. كلما كبرت أصبحت أفضل والآن أنا في حال ممتاز".

Io sono come il vino buono, invecchiando miglioro e ora sono perfetto. #coldirettipic.twitter.com/AnW0KplG9I — Silvio Berlusconi (@berlusconi) 14 февраля 2018 г.

وتمكن برلسكوني، الذي تولى منصب رئيس الوزراء 3 مرات، من العودة للحياة السياسية بقوة، بعد نجاته من إدانة بالتهرب الضريبي والخروج من البرلمان وعملية قلب مفتوح.

ويتقدم الائتلاف المحافظ الذي يقوده برلسكوني في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة المقررة في الرابع من مارس 2018، ولكن لا يمكن لبرلسكوني نفسه الترشح بسبب سجله الجنائي.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي