موسكو وأنقرة تتجهان لإبرام صفقة ثانية لتوريد "إس-400" لتركيا

كشف مصدر عسكري أن موسكو وأنقرة تعتزمان التوقيع على اتفاق ثان لتوريد منظومات الدفاع الصاروخي الجوي "إس-400" إلى تركيا بعد اكتمال تسليم منظومات الصفقة الأولى.

ونقلت وكالة "تاس"، اليوم الأربعاء، عن المصدر قوله: "بعد اكتمال تسليم المجموعة الأولى في مايو/يونيو من العام 2020 يخطط الجانبان للتوقيع، في العام نفسه، على صفقة جديدة لتوريد المجموعة الثانية من "إس-400" إلى تركيا في العام 2021".

وأوضح المصدر أن قائمة المعدات التي يخطط توريدها ضمن صفقة "إس-400" الثانية إلى تركيا هي نفسها التي كانت في الصفقة الأولى.

وبحسب المصدر فإن العقد الجديد سيسمح للجانب التركي بإنتاج بعض المكونات الصغيرة لمنظومات "إس-400" على أراضيها بترخيص من روسيا.

يذكر أن الجانب الروسي كان قد أكد التوقيع على أول اتفاق حول شراء تركيا لمنظومات "إس-400" العام الماضي، مقدرا قيمة الصفقة بمليارين ونصف المليار دولار، لتصبح تركيا أول دولة عضو في حلف الناتو تتسلم منظومة "إس-400" من روسيا.

المصدر: تاس

إينا أسالخانوفا