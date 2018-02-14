طهران لتيلرسون: من يتواجد في سوريا دون إذن حكومتها الشرعية عليه الرحيل

ردت طهران على طلب وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بسحب كافة القوات الإيرانية من سوريا، قائلة إن من يتواجد هناك دون إذن الحكومة الشرعية هم يجب أن يرحلوا.

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وفي تصريح أدلى به اليوم الأربعاء، شدد مستشار المرشد الإيراني الأعلى، علي أكبر ولايتي، على أن "تواجد بلاده في سوريا كان تلبية لدعوة من الحكومة الشرعية في هذا البلد، بينما من أتى من دون طلب الحكومة فعليه الخروج".

جاء ذلك ردا على دعوة وزير الخارجية الأمريكي، اليوم، السلطات الإيرانية إلى "سحب كافة تشكيلاتها المسلحة" من سوريا، من أجل "فسح المجال أمام التسوية السياسية".

المصدر: مهر + إرنا

إينا أسالخانوفا