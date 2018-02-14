إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار قرب مقر وكالة الأمن القومي في ميريلاند بالولايات المتحدة
شرعت شرطة ولاية ميريلاند الأمريكية بالتحقيق في حادث إطلاق نار وقع اليوم الأربعاء قرب مقر وكالة الأمن القومي الواقع بمنطقة فورت ميد، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح.
وأغلقت سلطات الولاية طريق MD 32 في الاتجاهين فور وقوع الهجوم، فيما أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه يتابع الحادث وأرسل أفرادا للتعامل معه.
The #FBI is aware of the incident at Fort Meade and we are sending personnel to respond at this time. Continue monitoring @FBIBaltimore for updates.— FBI Baltimore (@FBIBaltimore) 14 февраля 2018 г.
وأفادت وكالة "رويترز" بأن قوات الأمن احتجزت المشتبه به في إطلاق النار، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
#Chopper4 showing bullet holes through windshield of SUV after it crashes into NSA campus entrance, at least one person in custody, possibly another shot, turn on @nbcwashington for updates #breakingnewspic.twitter.com/sNtCaJjIPR— Brad Freitas (@Chopper4Brad) February 14, 2018
SHUTDOWN: 32 east of 295 TFN Authorities reporting 3 people were shot & they have 1 suspect in custody Traffic is gridlocked on 32, 198 & 295 Use 100, 175 or 95 as alternates #MDtraffic#SkyTrak7#GMWpic.twitter.com/gB0LXnXMXM— Julie Wright (@thejuliewright) 14 февраля 2018 г.
المصدر: وكالات
إينا أسالخانوفا