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إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار قرب مقر وكالة الأمن القومي في ميريلاند بالولايات المتحدة

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شرعت شرطة ولاية ميريلاند الأمريكية بالتحقيق في حادث إطلاق نار وقع اليوم الأربعاء قرب مقر وكالة الأمن القومي الواقع بمنطقة فورت ميد، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح.

وأغلقت سلطات الولاية طريق MD 32 في الاتجاهين فور وقوع الهجوم، فيما أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه يتابع الحادث وأرسل أفرادا للتعامل معه.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن قوات الأمن احتجزت المشتبه به في إطلاق النار، دون ذكر المزيد من التفاصيل. 

NBC

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا

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