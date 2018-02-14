عباس: نقف إلى جانب روسيا في مجال مكافحة الإرهاب

صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن بلاده تقف في صف واحد مع روسيا والدول الأخرى في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال أثناء لقائه بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل في موسكو، اليوم الأربعاء: "قتل عدد ضخم من الناس على أيدي الإرهابيين. وأريد أن أؤكد أننا كممثلي فلسطين نقف في صف واحد مع القوات الدولية والدول التي تبذل جهودا من أجل إحلال الأمن في الشرق الأوسط، بما فيها روسيا".

وشدد على أن "مكافحة الإرهاب يجب إجراؤها في جميع أنحاء العالم".

وتابع: "إننا نتمسك بنفس المبدأ، لذلك وقعنا في السنوات الأخيرة نحو 33 اتفاقية مع 38 دولة. وتهدف كل هذه الاتفاقيات لمكافحة الإرهاب والتطرف".

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايكا