بوتين وبوروشينكو يبحثان هاتفيا تبادل الأسرى

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو، بحث خلاله التسوية الأوكرانية، وخاصة عملية تبادل الأسرى في منطقة دونباس.

وذكر الناطق الصحفي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الأربعاء، أن الرئيسين بحثا سير تنفيذ اتفاقيات مينسك حول تسوية النزاع بشرق أوكرانيا. وأوضح أنه "تم التطرق إلى ضرورة مواصلة عملية تبادل المحتجزين التي بدأت قبل رأس السنة الجديدة".

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كما قدم الرئيس الأوكراني التعازي في كارثة طائرة "آن 148" الروسية التي تحطمت بضواحي موسكو، وتحدث عن الاستعداد للتعاون لمعرفة أسباب الكارثة.

وأشار بيسكوف إلى أن المكالمة الهاتفية جرت أول أمس بمبادرة من الجانب الأوكراني.

وفي وقت سابق، كان مكتب الرئيس الأوكراني قد ذكر أن بوتين وبوروشينكو بحثا جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية "رباعية نورماندي" (روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا) في ميونيخ يوم 16 فبراير/شباط الجاري.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف