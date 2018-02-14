الاستخبارات الأمريكية تتوقع الإطاحة باكرا ببوروشينكو

توقع تقرير قدّمه مدير المخابرات المركزية الأمريكية، دان كاوتس، لمجلس الشيوخ، أن يسفر الوضع السياسي غير المستقر حاليا في أوكرانيا، عن إجراء انتخابات مبكرة غير مضمونة النتائج.

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ويلاحظ التقرير الاستخباراتي الأمريكي، أن هذا يمكن أن يحدث بسبب عدة عوامل، منها: استياء السكان من وتيرة الإصلاحات، وتدهور مستويات المعيشة، وزيادة الفساد وتفاقم المواجهات السياسية.

وذكر التقرير أن المعارضة ستحاول استغلال الوضع الساخط في المجتمع لـ "إضعاف رئيس أوكرانيا بترو بوروشينكو والائتلاف المؤيد للحكومة عشية الانتخابات".

وتفاقمت الأوضاع في البلاد مؤخرا، مع كشف قناصين جورجيين عن فضائح شابت الانقلاب الذي شهدته البلاد عام 2014، والتي قالوا فيها أن ضابطا أمريكيا كان يشرف على عمليات القنص التي كان يمارسها نواب ومسؤولون حاليون في البرلمان والحكومة.

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ووفقا لمعدي هذه الوثيقة الاستخباراتية، فإن كل هذا، يمكن أن يشكل تهديدا للانتعاش الاقتصادي في أوكرانيا، كما يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في سياستها الخارجية.

ويحل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أوكرانيا عام 2019، ولكن العديد من القوى السياسية المختلفة تطالب بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في مجلس (الرادا) النواب، بالنظر إلى أن التكوين الحالي للسلطة التشريعية غير فعال. كما يؤيد بعض المعارضين إقالة رئيس البلاد بوروشينكو الموالي للغرب.

وتهربا من تجرع كأس الانتخابات المبكرة التي قد يكون مذاقها له كالعلقم ، ذكر الرئيس الأوكراني نفسه مرارا وتكرارا أن هكذا انتخابات مبكرة ستبطئ مسار الإصلاحات وتزعزع الاستقرار في البلد.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس