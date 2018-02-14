قاض فدرالي ثان يعلق قرار ترامب حول المهاجرين

علق القاضي الفدرالي في نيويورك مؤقتا قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن برنامج "DACA" الذي يعطي الحق لأطفال المهاجرين غير الشرعيين بالبقاء في الولايات المتحدة.

وسبق أن اتخذ القاضي الفدرالي في ولاية سان فرانسيسكو قرارا مماثلا أيضا.

وأفادت قناة "فوكس نيوز" بأن كلا القرارين يحظران طرد المشاركين في برنامج "DACA"، لكنها لا تتيح للأطفال الآخرين للمهاجرين غير الشرعيين للانضمام إليه. ونقلت عن تصريح القاضي قوله إن قرار الإدارة الأمريكية يعتمد جزئيا على "فرضية فعلية غير صحيحة" تنص على عدم شرعية البرنامج.

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية أفادت سابقا بأن وزارة العدل الأمريكية استأنفت قرار المحكمة حول تعليق البرنامج. ومن المتوقع أن تبحث المحكمة العليا هذا الاستئناف الأسبوع الجاري.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد ألغى سريان مفعول برنامج "DACA" الذي يؤجل احتمال طرد أكثر من 750 ألفا من المهاجرين غير الشرعيين الذين جاؤوا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال. وقررت السلطات الأمريكية بعدم طرد المهاجرين الذين قد حصلوا على التأشيرات المؤقتة في حين رفضت تقديم التأشيرات الجديدة. ويريد الرئيس ترامب أن يتخذ الكونغرس في الأشهر القادمة قانونا يضم القواعد الجديدة مقابل القانون الذي اتخذه الرئيس السابق باراك أوباما عام 2012.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا