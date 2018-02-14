كيف كافأ كيم جونغ أون قيادات الجيش بمناسبة عيد ميلاد والده؟

قرر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ترقية 22 ضابطا، وذلك بمناسبة عيد ميلاد أبيه، الزعيم السابق لكوريا الشمالية كيم جونغ إل.

وذكرت السفارة الكورية الشمالية، لدى موسكو، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن المرسوم الذي أصدره الزعيم كيم، ينص على ترقيات جديدة تخص بالأساس الجيش البري.

وأعرب الزعيم الكوري الشمالي عن ثقته في أن قيادة الجيش الشعبي الكوري (إدوارا)، متحدة حول ذات الأفكار وملتفة حول قيادة حزب العمال الحاكم، وسيضطلع العسكريون بمهمة وواجب مقدسين تجاه العصر والثورة في الكفاح من أجل الانتصار النهائي في المواجهة مع الإمبريالية والولايات المتحدة.

وعبر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن ثقته بترفيع القادة العسكريين للجيش الشعبي بمناسبة عيد ميلاد والده الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ ال وفقا لما جاء في بيان صحفي صادر عن سفارة كوريا الديمقراطية في روسيا، والذي تلقته وكالة ريا نوفوستي.

وقد ولد الزعيم السابق لكوريا الشمالية كيم جونغ إل، في 16 فبراير/شباط 1942. وشغل منصب مستشار لجنة الدفاع القومي، والقائد الأعلى لجيش كوريا الشعبي، والسكرتير العام لحزب العمال الكوري (الحزب الحاكم منذ 1948)، وتولى الحكم خلفا لوالده كيم إل سونغ، مؤسس كوريا الشمالية، الذي توفي في العام 1994.

أما الزعيم السابق لكوريا الشمالية كيم جونغ إل فتوفي في السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول عام 2011.

المصدر: نوفوستي

نادر همامي