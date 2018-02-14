وزير الدفاع التركي يحشد المجتمع الدولي ضد الأكراد

طالب وزير الدفاع التركي مجددا المجتمع الدولي بدعم بلاده في مكافحة "PYD" و"PKK" المعروفين بحزب الاتحاد الديمقراطي، وحزب العمال الكردستاني.

وشدد الوزير نور الدين جانيكلي على المشاركة الفاعلة لبلاده في مكافحة الإرهاب، وتطلعاتها لدعم المجتمع الدولي لجهودها في هذا الإطار.

مطالب الوزير جاءت خلال مشاركته في اجتماع لوزراء دفاع دول التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، عقد في العاصمة الإيطالية روما الثلاثاء.

وجرى خلال الاجتماع الذي استغرق 3 ساعات تبادل الآراء حول مستقبل أنشطة التحالف الدولي في مكافحة داعش.

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وعقب الاجتماع توجه الوزير التركي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لحضور اجتماع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي ينطلق اليوم ويستمر يومين.

المصدر: الأناضول

نتاليا عبدالله