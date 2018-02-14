مقتل جنديين إسرائيليين من لواء جولاني وإصابة آخرين في حادث مروري!

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جنديين إسرائيليين من "لواء جولاني" وإصابة 10 آخرين نتيجة اصطدام شاحنة بقافلة عسكرية في طريق عام.

وذكر موقع "the times of israel" أن الحادث المروري الذي وقع أمس الثلاثاء، اصطدمت فيه شاحنة بثلاث مركبات عسكرية في الطريق رقم 6، قرب مدينة قلنسوة.

وأوضح الموقع الإخباري الإسرائيلي أن سائق الشاحنة من سكان القدس الشرقية، ويعتقد أنه فقد السيطرة على الشاحنة قبيل الاصطدام.

كما أفيد بأن الجنود كانوا في طريق عودتهم إلى الجنوب بعد الانتهاء من تدريبات جرت شمال البلاد، فيما أعلنت الشرطة والجيش الإسرائيليين أنهما سوف يحققان في ملابسات الحادث.

المصدر: the times of israel

محمد الطاهر