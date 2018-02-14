الكشف عن حقيقة المسحوق الأبيض المرسل إلى مكتب أوباما

أفادت قناة "فوكس 5" أن التحقيق التمهيدي يدل على أن المسحوق في المغلف الذي أرسله مجهولون إلى مكتب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في واشنطن هو مسحوق خاص بالأطفال.

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وأضافت القناة بأن المغلف تم إرساله من هونغ كونغ ولا يكتب عليه عنوان المرسل، مشيرا إلى أن أحدا لم يتضرر أثناء الحادث. كما قالت إن أوباما يستأجر مكتبا في مبنى الصندوق العالمي للطبيعة.

وتابعت أنه تم العثور على المغلف في مكتب الرئيس الأمريكي السابق في واشنطن. ووصل إلى مكان الحادث رجال الشرطة والإطفاء وموظفو هيئة التحقيقات الفدرالية والاستخبارات الأمريكية.

وكانت وسائل الإعلام أفادت سابقا بأن فانيسا ترامب زوجة ابن الرئيس ترامب نقلت إلى المستشفى بعد أن فتحت "مغلفا مع المسحوق الأبيض". وصرحت شرطة نيويورك فيما بعد بأن محتويات المغلف لا تشكل أي خطر.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفكسايا