بالفيديو.. محرك طائرة بيونغ يتفكك أثناء التحليق فوق المحيط الهادئ
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نشرت مواقع التواصل الاجتماعي صورا للخلل الذي تعرض له محرك طائرة ركاب بوينغ 777، أثناء رحلتها المتجهة من سان فرانسيسكو إلى هاواي ومرورها فوق المحيط.
وقالت شركة الطيران التي تمتلك الطائرة، إن المحرك تعرض لخلل ولم يتم بعد تحديد أسبابه، وتمكنت الطائرة من الهبوط بأمان دون أي إصابات بين الركاب.
that looks bad, plane and simple ✈️ #ua1175pic.twitter.com/EKXUxDBw9q— Erik Haddad (@erikhaddad) 13 февраля 2018 г.
I don't see anything about this in the manual ✈️#ua1175pic.twitter.com/yTECg9fxZw— Erik Haddad (@erikhaddad) 13 февраля 2018 г.
Scariest flight of my life #ua1175pic.twitter.com/hjCvrJ9VwV— Maria Falaschi (@mfalaschi) 13 февраля 2018 г.
المصدر: نوفوستي
نتاليا عبدالله
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