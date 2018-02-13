ماتيس: لا معلومات بشأن مقتل مجندين روس خارج القوات النظامية في سوريا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أنه لم يتلق معلومات تفيد بمقتل مواطنين روس في سوريا بقصف التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الذي تقودها واشنطن.

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وقال ماتيس للصحفيين يوم الثلاثاء: "لم تصلني معلومات تفيد بأن مواطنين روس أو مجندين غير منتمين إلى القوات المسلحة، أي متعاقدين من روسيا، كانوا بين القتلى (جراء قصف التحالف الدولي لقوات حليفة للجيش السوري بمحافظة دير الزور في 7 فبراير/شباط الجاري)".

وأضاف: "لا أستطيع أن أقدم إليكم أي معلومات حول الموضوع، لم نتلق مثل هذا البلاغ من القيادة المركزية أو البنتاغون".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، دعا في وقت سابق الثلاثاء، إلى عدم الاعتماد على تقارير إعلامية بمثابة مصدر أساسي للمعلومات عن مواطنين روس بسوريا، مشيرا إلى أن المعطيات الرسمية المتوفرة تخص العسكريين الروس الذي يخدمون في صفوف القوات المسلحة فقط.

المصدر: نوفوستي

إينا أسالخانوفا