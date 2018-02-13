أنقرة تنتقد وزير الدفاع الأمريكي بسبب تعبير "غير مناسب"

اعتبرت الخارجية التركية أن عبارة "التمرد النشط" التي استخدمها وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أمس للإشارة إلى نشاط "حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا، "غير مناسبة".

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وقالت الخارجية التركية في بيان صدر عن المتحدث باسمها، حامي أقصوي، اليوم الثلاثاء: "نعتقد أن وزير الدفاع الأمريكي من خلال تصريحاته أراد الإشارة إلى منظمة بي كا كا (العمال الكردستاني) التي تستهدف تركيا، غير أن هذا ليس تعبيرا مناسبا".

وماتيس، في تصريح صحفي أدلى به أمس الاثنين على هامش جولته في أوروبا، أشار إلى أن تركيا الدولة الوحيدة في حلف الناتو، التي تشهد "تمردا نشطا" داخل حدودها، في إشارة إلى نشاط "بي كا كا".

وأشار أقصوي الجانب الأمريكي إلى أن "حزب العمال الكردستاني" على قائمة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة أيضا.

وأكد بيان الخارجية التركية مواصلة جهود "محاربة "الكردستاني" و"حزب الاتحاد الديمقراطي" باعتباره ذراعا سوريا للكردستاني الذي يهدد الأمن القومي التركي.

يذكر أن الجيش التركي ينفذ منذ 20 يناير الماضي عملية "غصن الزيتون" بشمال غرب سوريا ضد الفصائل الكردية، بما فيها "وحدات حماية الشعب" المنضوية تحت لواء "قوات سوريا الديمقراطية" والتي تدعمها واشنطن.

المصدر: الأناضول

إينا أسالخانوفا