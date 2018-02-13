الأمن الإسرائيلي يتهم تركيا بإيواء إرهابيين

اتهم مصدر أمني إسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، تركيا بأنها تقدم "مأوى لنشاطات إرهابية بصورة علنية واستفزازية".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المصدر قوله أنقرة تقوم بخرق الاتفاق، الذي وقعته مع إسرائيل 2016 والذي تعهدت بموجبه بعدم إيواء مسلحين من حركة "حماس".

وأشار المصدر الأمني إلى أن عناصر من "حماس" تنشط، خلافا لهذا التعهد، بصورة علنية على الأراضي التركية من خلال تجنيد أموال لتنفيذ "اعتداءات إرهابية" ولشراء وسائل قتالية.

وبين المصدر أن هذا الأمر وجد تعبيرا له في زيارة قام بها وفد من الحركة لمعرض سلاح أقيم قبل عامين في تركيا.

ويأتي هذا الاتهام بعد يوم من إعلان جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، أنه اعتقل مواطنا تركيا يدعى جميل تكلي، يوم 15 يناير/كانون الثاني، بشبهة أنه ساعد مسلحين ينتمون لحركة "حماس" المصنفة إرهابية في إسرائيل تواجدوا في تركيا.

وقال في بيان: "اتضح خلال التحقيق مع تكلي أن تركيا تساهم في تعزيز قدرات حماس العسكرية بسبل مختلفة، بما فيها من خلال شركة سادات".

وأوضحت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية أن إسرائيل أفرجت عن تكلي، عضو هيئة التدريس بجامعة الحضارة بإسطنبول والأستاذ المساعد فيها، الأحد الماضي.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية + وكالات

رفعت سليمان