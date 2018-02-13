إقالة قيادات في البنتاغون عرضوا صفقة سرية على متهمين بأحداث 11 سبتمبر

أُقيل اثنان من قيادات وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بسبب محادثات سرية لتخفيف العقوبة على خمسة معتقلين في معتقل غوانتانامو، متهمين بتدبير هجمات 11 سبتمبر.

وأفادت صحيفة "تايمز" البريطانية، الاثنين، بأن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، أقال هارفي ريشيكوف، الذي كان مسؤولا عن محاكمات غوانتانامو، بعد مناقشة إمكانية إسقاط عقوبة الإعدام عن عناصر تنظيم القاعدة المُتهمين مقابل اعترافهم بارتكاب الجرم.

كما أُقيل أيضا غاري براون المستشار القانوني لريشيكوف من منصبه.

وتلقّى كلا المسؤولين مذكرات إقالة، وفقا لما أوردته صحيفة ذا نيويورك تايمز الأمريكية.

المصدر: صحيفة "تايمز" البريطانية

ياسين بوتيتي