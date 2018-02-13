أنقرة ترد على اعتقال إسرائيل مواطنا تركيا بتهمة دعم "حماس"

في أول رد من أنقرة على اعتقال إسرائيل مواطنا تركيا بتهمة دعمه لـ "حماس"، وصفت الخارجية التركية التصريحات الإسرائيلية حول هذه القضية بـ"غير الواقعية وغير الصحيحة".

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وانتقد المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، تقرير جهاز الأمن الإسرائيلي حول المواطن التركي والأكاديمي جميل تكلي، الذي احتجزته السلطات الإسرائيلية منذ 26 يوما لأسباب مجهولة.

وأضاف أقصوي: "نرفض المزاعم غير الواقعية وغير الصحيحة التي تسوقها الاستخبارات الإسرائيلية عن مواطننا".

وأعلن "الشاباك"، أمس الاثنين، أنه اعتقل تكلي، يوم 15 يناير/كانون الثاني، بشبهة أنه ساعد مسلحين ينتمون لحركة "حماس" المصنفة إرهابية في إسرائيل تواجدوا في تركيا.

وقال في بيان: "اتضح خلال التحقيق مع تكلي أن تركيا تساهم في تعزيز قدرات حماس العسكرية بسبل مختلفة، بما فيها من خلال شركة سادات".

وأوضحت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية أن إسرائيل أفرجت عن تكلي، عضو هيئة التدريس بجامعة الحضارة بإسطنبول والأستاذ المساعد فيها، الأحد الماضي.

ونقلت الوكالة عن تكلي أنه تعرض لمعاملة سيئة متعمدة خلال فترة توقيفه.

وأضاف تكلي، الذي وصل مطار أتاتورك بإسطنبول، الأحد، قادما من تل أبيب على متن طائرة للخطوط الجوية التركية، أن السلطات الإسرائيلية "تعمدت احتجازه في ظروف سيئة"، موضحا أنه "جرى تجريده من ملابسه وتكبيل يديه في غرفة باردة".

المصدر: الأناضول + وسائل إعلام إسرائيلية

رفعت سليمان