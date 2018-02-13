 
مباشر
عاجل
الشرطة الإسرائيلية تتهم نتنياهو بالرشى وخيانة الأمانة

اليونان تستدعي السفير التركي بعد حادثة في بحر إيجه

أخبار العالم

اليونان تستدعي السفير التركي بعد حادثة في بحر إيجه
AFP LOUISA GOULIAMAKI
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jv63

استدعت اليونان السفير التركي في أثينا على خلفية حادثة اصطدام زورق عسكري تركي بسفينة خفر سواحل يونانية في بحر إيجه الليلة الماضية.

وأعلنت الخارجية اليونانية، اليوم الثلاثاء، أنها عبرت عن احتجاجها على أعمال الجانب التركي بسبب الحادثة في المياه الإقليمية اليونانية، واعتبرتها "حادثة استفزازية خطيرة" من قبل أنقرة، و"عملا يزعزع الاستقرار في المنطقة".

كما أعربت الخارجية اليونانية عن القلق إزاء الحادثة وحملت أنقرة المسؤولية عما وصفته بـ "الاستفزاز".

ودعت اليونان تركيا إلى "وقف انتهاكات القانون الدولي والامتناع عن الأعمال التي لا تساعد على تطوير العلاقات بين البلدين".

يذكر، أن زورقا تركيا اقترب من سفينة خفر السواحل اليونانية بالقرب من جزيرة إيميا (كارداك باللغة التركية) المتنازع عليها، واصطدم بها في وقت متأخر من مساء الاثنين بالتوقيت المحلي، مما أسفر عن إلحاق ضرر بالسفينة اليونانية دون وقوع إصابات.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة