اليونان تستدعي السفير التركي بعد حادثة في بحر إيجه

استدعت اليونان السفير التركي في أثينا على خلفية حادثة اصطدام زورق عسكري تركي بسفينة خفر سواحل يونانية في بحر إيجه الليلة الماضية.

وأعلنت الخارجية اليونانية، اليوم الثلاثاء، أنها عبرت عن احتجاجها على أعمال الجانب التركي بسبب الحادثة في المياه الإقليمية اليونانية، واعتبرتها "حادثة استفزازية خطيرة" من قبل أنقرة، و"عملا يزعزع الاستقرار في المنطقة".

كما أعربت الخارجية اليونانية عن القلق إزاء الحادثة وحملت أنقرة المسؤولية عما وصفته بـ "الاستفزاز".

ودعت اليونان تركيا إلى "وقف انتهاكات القانون الدولي والامتناع عن الأعمال التي لا تساعد على تطوير العلاقات بين البلدين".

يذكر، أن زورقا تركيا اقترب من سفينة خفر السواحل اليونانية بالقرب من جزيرة إيميا (كارداك باللغة التركية) المتنازع عليها، واصطدم بها في وقت متأخر من مساء الاثنين بالتوقيت المحلي، مما أسفر عن إلحاق ضرر بالسفينة اليونانية دون وقوع إصابات.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف