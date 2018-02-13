لافروف: روسيا مستعدة لاستئناف الحوار مع الاتحاد الأوروبي

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، استعداد موسكو لاستئناف الحوار مع الاتحاد الاوروبي على أساس التكافؤ والمنفعة المتبادلة.

وأشار لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البلجيكي، ديدييه رينديرز، في موسكو، اليوم الثلاثاء، إلى أن روسيا لن تطلب من الاتحاد الأوروبي تغيير سياساته تجاه موسكو، لكنها تأمل بتغلب التفكير السليم على الحسابات الجيوسياسية.

وأكد لافروف: "نحن على استعداد لاستئناف الحوار المتكافئ المبني على الاحترام، وتبادل المنفعة، بدون إنذارات والمطالب بتقديم الاعتذار".

ورحب لافروف بتوجه القيادة البلجيكية لتطوير الحوار مع روسيا، مشيرا إلى أنه بحث مع الوزير البلجيكي بالتفصيل علاقات روسيا مع الاتحاد الأوروبي والناتو.

وقال الوزير الروسي: "نثمن توجه بروكسل لتجاوز المشاكل القائمة في العلاقات بين روسيا والغرب، وتعزيز واستعادة الثقة وتطوير حوار بناء".

وأشار لافروف إلى أن روسيا وأوروبا تواجهان أخطارا وتحديات مشتركة.

وفي معرض حديثه عن التسوية الأوكرانية، أشار لافروف إلى أن روسيا ستواصل الجهود لحث أوكرانيا على تنفيذ كافة التزاماتها بموجب اتفاقيات مينسك، وأعرب عن القلق إزاء "نهج سلطات كييف التي رفعت إلى الرادا (البرلمان)، قانون حول إعادة دمج منطقة دونباس الذي لا يتناقض مع اتفاقيات مينسك فحسب، بل يدمرها بشكل كامل".

كما أعرب لافروف عن القلق إزاء تعزز مواقع المتطرفين في أوكرانيا، بمن فيهم ذوي الميول النازية.

بلجيكا تربط رفع العقوبات عن روسيا بتنفيذ اتفاقيات مينسك

من جهته، تطرق الوزير البلجيكي إلى قضية العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا. وأكد أن "العقوبات القائمة ليست هدفا بحد ذاته، وإنما قرار مؤقت مرتبط بتنفيذ اتفاقيات مينسك"، معربا عن الأمل بأن تتطور العلاقات الاقتصادية بين بلجيكا وروسيا بشكل طبيعي، على الرغم من العقوبات والإجراءات التي اتخذتها موسكو ردا عليها.

وذكر رينديرز أنه أطلع لافروف على الموقف الأوروبي من التسوية الأوكرانية، الذي يتلخص في ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا.

وأكد الوزير البلجيكي أن الفترة القريبة قد تشهد انطلاق مرحلة جديدة ستسمح بضمان الحفاظ على نظام وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات في كامل الأراضي الأوكرانية.

كما أشار إلى ضرورة الحفاظ على التعاون مع روسيا في إطار مجلس أوروبا وجمعيته البرلمانية.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف