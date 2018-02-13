وسائل إعلام: الشرطة البريطانية تتعامل مع "طرد مشبوه" في مقر البرلمان

أفادت مصادر إعلامية بأن الشرطة البريطانية تتعامل مع طرد مشبوه تم العثور عليه في مقر البرلمان البريطاني في عاصمة لندن.

ولم تذكر المصادر تفاصيل أخرى، فيما لم ولم يتم الإعلان حتى الآن عما إذا ما كان يحتوي الطرد على مواد متفجرة أم لا.

وفي سياق آخر، أعلنت إدارة مطار لندن سيتي عن عودة تسيير الرحلات بعد إزالة قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية وعثر عليها في مكان قريب من نهر التايمز، ما تسبب في إلغاء جميع الرحلات من وإلى المطار أمس الاثنين.

وكان الرئيس التنفيذي لمطار لندن سيتي روبرت سينكلير قال فى بيان "قامت البحرية الملكية وشرطة العاصمة بإزالة بأمان القنبلة التي تعود للحرب العالمية الثانية وعثر عليها عند مرسى جورج الخامس".

وأضاف: "وبناء على ذلك تم فتح المنطقة المعزولة وسيفتح المطار أبوابه بشكل طبيعي اليوم الثلاثاء".

المصدر: وكالات

ألكسندر توميلين