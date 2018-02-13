مقتل 14 عنصرا من طالبان بمداهمات أمنية في أفغانستان
AFP SHAH MARAI
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سقط 24 عنصرا من حركة طالبان بين قتيل وجريح في عمليات أمنية شنتها وحدات من قوات الأمن الأفغانية الليلة الماضية في ولاية فراه غرب البلاد، حسب وزارة الداخلية الأفغانية.
وأوضحت الوزارة، في بيان أن الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الشرطة ومسلحي طالبان في مديرية بشت كوه أدت إلى مقتل 8 عناصر من الحركة وإصابة 10 آخرين، من دون سقوط ضحايا في صفوف الشرطة والمدنيين.
وفي منطقة سهل بابوس استهدف سلاح الجو الأفغاني سيارة للمسلحين ما أسفر عن تصفية 6 عناصر من طالبان.
وتشهد أفغانستان في الآونة الأخيرة تناميا ملحوظا لنشاطات المسلحين في أنحاء متفرقة من البلاد، حيث يعلن قادة ميدانيون ومسلحون في أكثر الأحيان مبايعتهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.
المصدر: "سبوتنيك"
ألكسندر توميلين
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