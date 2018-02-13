الجيش الإسرائيلي: تابعنا "الشبح" الإيراني إلى أن أسقطته أباتشي!

أعلن الجيش الإسرائيلي أن الطائرة الإيرانية المسيرة التي أسقطت مؤخرا، مصممة بتقنية "الشبح" التي زودت بها من طائرة أمريكية مماثلة وقعت في يد طهران قبل 6 سنوات.

ونقلت شبكة "CNN" عن المقدم جوناثان كونريكوس، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الطائرة الإيرانية من دون طيار كانت في طريقها لتنفيذ مهمة محددة داخل إسرائيل، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي رصدها منذ انطلاقها من مطار سوري إلى أن دخلت المجال الجوي الإسرائيلي يوم السبت الماضي.

إقرأ المزيد

وامتنع كونريكوس عن الكشف عن معلومات محددة بشأن مهمة الطائرة الإيرانية، التي يقول الجيش الإسرائيلي إنه على دراية بها من خلال تتبع مسار رحلتها، كما رفض الإفصاح عما إذا كانت تحمل أسلحة أم لا.

المتحدث العسكري الإسرائيلي أكد مجددا أن الطائرة الإيرانية أسقطت بنيران مروحية من طراز "أباتشي"، وأن حطامها سقط فوق بلدة "بيت شيعان" شمال إسرائيلي.

وكانت إيران نفت أن تكون المسؤولة عن إرسال هذه الطائرة المسيرة، ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي بالقول إن الحديث عن إسقاط الطائرة "أسخف من الرد عليه"، مشيرا إلى أن سوريا دولة لديها سيادة، ولها الحق في الدفاع عن سيادة أراضيها.

Reuters

هذه الطائرة الإيرانية المسيرة عن بعد، بحسب المعلومات الإسرائيلية، صُممت على طراز الطائرة الأمريكية الذاتية "RQ-170" التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن.

وكانت إحدى الطائرات الأمريكية من هذا الطراز قد اعترضتها إيران في ديسمبر/كانون الأول 2011 أثناء تنفيذها "مهمة استطلاع"!

ولفت المصدر إلى أن إيران صنعت في مايو/أيار 2014 نسخة عن الطائرة الأمريكية الذاتية التي تمكنت من السيطرة عليها وإنزالها، بعد أن درست بشكل دقيق التكنولوجيا المستخدمة في تصميمها.

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان طلب عام 2015 من طهران إعادة الطائرة الأمريكية، إلا أن الجنرال حسين سلامي، القائد الرفيع في الحرس الثوري الإيراني رد حينها مشددا على أنه ما من دولة في العالم تعيد معدات تجسس استخدمت ضدها.



المصدر:CNN

محمد الطاهر