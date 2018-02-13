مؤتمر كنسي يعرض صورا للكنائس والأديرة المدمرة في سوريا

تم في مؤتمر عقد في فيينا أمس الاثنين، تقديم الجزء الأول من كتالوغ أماكن العبادة المسيحية، التي دمرت خلال الحرب في سوريا.

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وهذا المؤتمر الذي استضاف كتالوغ أماكن العبادة المسيحية، التي دمرت خلال الحرب في سوريا، مكرس لذكرى الاجتماع التاريخي لبطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل، والبابا فرانسيس في العاصمة الكوبية هافانا يوم 12 فبراير/شباط 2016، والذي حضره ممثلون عن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والفاتيكان وكنائس الشرق الأوسط، لمناقشة مسألة مساعدة السكان المسيحيين في سوريا.

يحتوي الكتالوغ على معلومات عن 31 منشأة، كرست لكل واحدة منها مقالة مع الصور عن دور العبادة المدمرة، وفي العديد من الحالات عرض الكاتالوغ صورا عن الكنائس والأديرة والأضرحة المسيحية في حالتها الأصلية قبل تدميرها.

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وتصف المقالات أيضا الظروف التي عانت فيها هذه الدور من التخريب. وقد دمرت معظم الأضرحة أثناء القتال في حلب وحمص، وكذلك في دمشق والمناطق المحيطة بها.

وقال رئيس قسم العلاقات الخارجية في الكنسية الروسية، المتروبوليت هيلاريون، في المؤتمر: "تمت دراسة الوضع المرتبط بتدمير الأضرحة والكنائس المسيحية في سوريا في إطار تنفيذ الخطط التي تم التوافق عليها في هافانا. وكانت نتيجة هذا العمل كتالوغا مصورا، وقد نشر الجزء الأول منه للتو. ويتضمن الكتالوغ معلومات عن 30 كنيسة وديرا ومقبرة مسيحية تحتاج إلى إعادة بناء وترميم كبير في المستقبل القريب".

وأشار إلى أن "مسألة استعادة الحياة الطبيعية في سوريا ستصبح أولوية لبطريركية موسكو في التعاون بين المذاهب والطوائف".

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس