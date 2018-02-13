ترامب يقترح إنفاق أكثر من 5 مليارات $ لمكافحة الهجرة

اقترحت الإدارة الأمريكية تخصيص أكثر من 5 مليارات دولار لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وأكثر من 1.5 مليار دولار لبناء جدار مع المكسيك في السنة المالية 2019،بحسب وزارة الأمن الداخلي.

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وقالت الوزارة التي تشرف على مثل هذا العمل على المستوى الاتحادي في الولايات المتحدة، في بيان: "تقترح الإدارة توجيه حوالي 5.1 مليار دولار لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك ترحيل المخالفين من البلاد. وفي إطار هذه الأموال، سيخصص مبلغ 571 مليون دولار لتعيين 2000 ضابط آخر، و1312 من موظفي الخدمة. ومن المقرر تخصيص 1.9 مليار دولار لحماية الحدود البحرية".

وأضافت: إن إدارة الرئيس ترامب "تطلب 1.6 مليار دولار لبناء ما يقرب من 65 ميلا (حوالي 104 كم) من الجدار في جنوب تكساس" على الحدود مع المكسيك (يبلغ طول الحدود الأمريكية المكسيكية أكثر من 3200 كيلومتر). كما تعتزم الحكومة الاتحادية تخصيص 164 مليون دولار لتوظيف 750 عنصرا كحراس حدود و153 موظفا من موظفي الدعم.

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وكشفت الداخلية أن "ميزانية 2019 تخصص نحو مليار دولار لمبادرات تحمي الشبكات السيبرانية الاتحادية والقضاء على نقاط الضعف والنظم الحاسوبية، فضلا عن 319 مليون دولار لحماية البنية التحتية الحيوية" التابعة لها.

وتبدأ السنة المالية 2019 في الولايات المتحدة في شهر أكتوبر 2018. و يتعلق الأمر باقتراح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سينظر فيه الكونغرس. ويخضع مشروع الميزانية عادة للتغييرات بعد أن ينظر فيه الكونغرس بمجلسيه.

ويشير تقرير الميزانية، إلى أن إجمالي التمويل المطلوب لوزارة الأمن الداخلي في السنة المالية 2019، يبلغ 47.5 مليار دولار، أي أعلى بـ 3.5 مليار (7.8%) من المنصوص عليها عام 2018.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس