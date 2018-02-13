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القضاء البريطاني ينظر في إسقاط الحكم الصادر بحق أسانج

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القضاء البريطاني ينظر في إسقاط الحكم الصادر بحق أسانج
Reuters Neil Hall
مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج في سفارة الإكوادور في بريطانيا
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تنظر محكمة "واستمتيستر" في لندن، اليوم الثلاثاء، في طلب جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس، في إسقاط الحكم السابق الصادر بحقه، القاضي باعتقاله.

وقرر القضاء البريطاني، الثلاثاء الماضي، إبقاء مذكرة التوقيف بحق مؤسس موقع ويكيليكس (46 عاما) الذي لا يزال محتميا في سفارة الإكوادور في لندن منذ 2012 خوفا من أن تعتقله الشرطة البريطانية.

ويعني هذا القرار أن أسانج سيعتقل إذا غادر سفارة الإكوادور في لندن، التي يتخذ منها ملجأ له منذ خمس سنوات.

منحت سفارة الإكوادور أسانج حق اللجوء والحصانة الديبلوماسية لكن السلطات الأمنية البريطانية تصر على إلقاء القبض عليه في انتظار قرار القاضي، الذي أجل الملف للمرة الثالثة في أقل من شهر.

المصدر: RT

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