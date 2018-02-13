سيئول: واشنطن مستعدة للحوار مع بيونغ يانغ

كشف رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أبدت استعدادها لإجراء حوار مع كوريا الشمالية.

وقال مون أثناء لقائه مع رئيس لاتفيا، ريمونس بايونيس، اليوم الاثنين، في القصر الرئاسي: "ندعو إلى مواصلة دعم لاتفيا لإجراء حوار مشترك بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وفقا لما ذكره المتحدث باسم القصر الرئاسي كيم إي كيوم .

كما أشار الرئيس الكوري الجنوبي، إلى وجود مقترح لعقد لقاء قمة بين الكوريتين.

هذا وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، قد قال أمس الاثنين، إن مسألة الحوار مع كوريا الشمالية "ستكون متروكة لبيونغ يانغ لتقرر متى ستكون مستعدة".

من جانبه صرح نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، في نهاية الأسبوع الماضي، بأن الولايات المتحدة ستكون في حاجة للحوار مع كوريا الشمالية بينما تستمر في ممارسة الضغط على النظام بشأن برامجه للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.

ويفسر مراقبون ومتابعون للأحداث في شبه الجزيرة الكورية، التصريحات الأمريكية على أنها تحول محتمل في سياسة واشنطن فيما يتعلق بكوريا الشمالية.

المصدر: يونهاب

نادر همامي