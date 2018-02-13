الديمقراطيون يدعون ترامب لفرض عقوبات جديدة على روسيا

قدم 3 أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، مشروع قرار يدعو الرئيس ترامب لفرض عقوبات جديدة على روسيا.

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن معدي مشروع القرار الجديد أعضاء مجلس الشيوخ، بين كاردين، وشيرود براون، وروبرت مينيندس، يرون أن القانون الذي وافق عليه الكونغرس الأمريكي والرئيس ترامب العام الماضي، يقضي بفرض العقوبات الجديدة بشكل إلزامي.

وقال بين كاردين في مشروع القرار: "إن نقص الجدية الذي تظهره الإدارة في ظروف وجود تهديد واضح للأمن القومي وكذلك وجود نية أكثر وضوحا (لفرض العقوبات) في الكونغرس، يثير القلق، ولا يمكن أن يستمر ذلك".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع في أغسطس الماضي قانون الكونغرس الأمريكي حول العقوبات الجديدة ضد روسيا وإيران، والذي يدعو البيت الأبيض إلى ضم 250 مليون دولار إلى نفقات الميزانية الأمريكية لعامي 2018 و2019 لحماية حلفاء الولايات المتحدة من الهجمات الإلكترونية وبالدرجة الأولى من جانب روسيا.

بدورها اتهمت المخابرات الأمريكية في وقت سابق روسيا باختراق الكمبيوترات في اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، وعلى هذا الأساس بالذات توصلت إلى استنتاج حول "التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

فيما نفت روسيا أكثر من مرة كل الاتهامات بمحاولة التأثير على الانتخابات في الدول المختلفة، بينما وصفها الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بالعبثية، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى غياب أي أدلة على "التدخل الروسي".

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا