فنزويلا تفقد حق التصويت في الأمم المتحدة مؤقتا

حرمت منظمة الأمم المتحدة، يوم الاثنين، فنزويلا و7 دول أخرى من حق التصويت مؤقتا في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعدم دفعها مستحقاتها.

ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لمعايير الأمم المتحدة، التي تنص على حرمان أي دولة من حق التصويت مؤقتا في حال عدم دفع الاشتراكات المستحقة إلى ميزانية المنظمة.

ولا يعد هذا الإجراء ضد فنزويلا الأول، ففي عام 2017، كذلك حرمت من حق التصويت، ولكنها بعد ذلك دفعت المبلغ المستحق، وتم إلغاء هذا الإجراء.

هذا وكانت هناك 7 حالات مماثلة في نهاية يناير/كانون الثاني المنصرم، حيث حرمت 7 بلدان من حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي جمهورية أفريقيا الوسطى، ودومينيكان، وغينيا الاستوائية، وغرينادا، وليبيا، وسورينام، واليمن.

المصدر: وكالات

نادر همامي