الخارجية الأمريكية تطلب ميزانية قدرها 39.3 مليار دولار في 2019

طلبت الإدارة الأمريكية، من الكونغرس تخصيص مبلغ 39.3 مليار دولار لمشروع ميزانية عام 2019، من أجل وزارة الخارجية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وبحسب وثيقة مشروع الميزانية المالية، التي أعلنتها وزارة الخارجية أمس الاثنين، والتي تشمل مجموعة نفقات داخل البلاد وخارجها، فقد تم تخصيص مبلغ قيمته 5.7 مليار دولار للحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، لاستخدامه في سوريا والعراق، وغيرهما من الدول التي ينشط بها التنظيم مثل أفغانستان.

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كما سيتم إرسال 3.3 مليار دولار من قيمة الميزانية لإسرائيل، و1.3 مليار دولار للأردن بهدف دعم أمنها الاقتصادي والوطني.

أما مبلغ 127 مليون دولار المخصص من الميزانية لصالح وزارة الخارجية، فسيتم استخدامه لمواجهة مساعي تطوير الأسلحة في عدد من الدول مثل كوريا الشمالية وإيران.

وفضلا عن ذلك، تتضمن الميزانية العديد من النفقات الأخرى مثل مساعدات تقدم لدول نامية، وأخرى تخصص لتعزيز أمن حدود الولايات المتحدة.

من جهته، شدد وزير الخارجية الأمريكية، ريكس تيلرسون، على أن الهدف من المبلغ المذكور هو"تحقيق الأمن الوطني للبلاد داخليا وخارجيا".

وقال: "هذا العرض المطروح جاء بهدف حل الأزمات العالمية، وتحقيق السلام والاستقرار، وتطوير وزارة الخارجية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".

ومن المنتظر أن يتم تقديم الميزانية للكونغرس في مارس/آذار المقبل، وبعد مناقشتها ستأخذ شكلها النهائي باعتبارها قانون إقرار الدفاع الوطني للعام المالي 2019.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب كان قد خفض ميزانية وزارة الخارجية بشكل خاص بعد مجيئه للسلطة قبل عام، لدرجة أن ميزانية عام 2018 شهدت انخفاضا بمعدل 39% تقريبا مقارنة بعام 2017.

المصدر: الأناضول

رُبى آغا