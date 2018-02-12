جنوب السودان.. الحكم بالإعدام على المتحدث باسم زعيم المعارضة

صدر في جنوب السودان، يوم الاثنين، حكم بالإعدام في حق جيمس جاتديت داك، المتحدث باسم الزعيم المعارض ريك مشار، في اتهامات بالخيانة والتحريض ضد الحكومة.

ورحلت السلطات في كينيا جيمس جاتديت داك إلى جنوب السودان في نوفمبر عام 2016 في خطوة اعتبرتها المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والأمم المتحدة انتهاكا للقانون الدولي.

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وقال مونيلواك الور كول، المحامي السابق لجاتديت الذي استقال الشهر الماضي احتجاجا على أسلوب التعامل مع القضية، إن الحكم ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في ديسمبر والذي يدعو إلى إطلاق سراح السجناء والمحتجزين.

وقال كول لرويترز: "أشعر بخيبة أمل.. مثل هذه المحاكمات ليس من المفترض أن تجرى في مثل هذا الوقت".

ووجهت الاتهامات لجاتديت مع وليام جون إيندلي الذي كان أحد مستشاري مشار وهو من جنوب أفريقيا، ومن المقرر استئناف محاكمة إيندلي بتهمة التآمر يوم الثلاثاء ومن المتوقع صدور الحكم نهاية الشهر.

واستقل جنوب السودان عن السودان عام 2011 وانزلق إلى حرب أهلية عام 2013 بعد أشهر من عزل الرئيس سيلفا كير نائبه مشار، وقتل عشرات الألاف من الأشخاص وفر نحو ثلث السكان من البلاد بسبب الصراع.

المصدر: رويترز

ياسين بوتيتي