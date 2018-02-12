إسرائيل على رأس متلقي المساعدات العسكرية الأمريكية في العام 2019

تتصدر إسرائيل قائمة الدول التي ستحظى بالمساعدات العسكرية الأمريكية في العام 2019، بحسب مشروع ميزانية الولايات المتحدة للعام المالي القادم والذي نشر اليوم الاثنين.

ووفقا لوثيقة المشروع، تطلب الإدارة الأمريكية من الكونغرس تخصيص 3.3 مليار دولار لدعم إسرائيل عسكريا. وتأتي مصر في المرتبة الثانية، وتخصص لها 1.3 مليار دولار لدعم قواتها المسلحة. وتأتي بعد إسرائيل ومصر الأردن (350 مليون دولار)، وباكستان (80 مليون دولار) ولبنان (50 مليون دولار).

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وبشأن المساعدات لباكستان، يشار إلى أن تخصيص المبلغ المذكور سيتوقف على قيام إسلام آباد بـ"الخطوات اللازمة لتوسيع تعاونها" مع واشنطن، أي الاستجابة للمطالب الأمريكية بتفعيل الجهود في مجال مكافحة الإرهاب، في إطار الاستراتيجية الأمريكية الجديدة إزاء دول جنوب آسيا.

1.7 مليار دولار لحل المشاكل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ووفقا للوثيقة نفسها فقد طلبت وزارة الخارجية الأمريكية تخصيص 1.7 مليار دولار لحل "المشاكل الحادة" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منها 1.46 مليون دولار لتمويل العمليات العسكرية الأمريكية في الخارج.

وأشارت الوثيقة إلى أن للمساعدات الأمريكية "أهمية حيوية في حماية مصالح البلاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إن مساعدتنا تعزز شرعية شركائنا والتزاماتهم، كما أنها تعيد الاستقرار إلى مناطق تواجه التهديد الإرهابي، وتدعم الأقليات الدينية وتوطد التطور الاقتصادي عبر جذب الاستثمارات، وتشجع التنمية الاقتصادية".

المصدر: وكالات

قدري يوسف