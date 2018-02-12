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RUPTLY
البنتاغون يخصص 550 مليون دولار لتدريب "قوات سوريا الديمقراطية"
تاريخ النشر:
12.02.2018
|
18:37 GMT
|
آخر تحديث:
12.02.2018
|
18:53 GMT
|
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