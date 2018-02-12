مشروع الميزانية الأمريكية لعام 2019 يتضمن نفقات بناء السفارة بالقدس

تضمن مشروع الميزانية الفدرالية الأمريكية لسنة 2019 المالية نفقات على فتح سفارة أمريكية في القدس.

وجاء في الوثيقة التي تم نشرها اليوم الاثنين أن "بناء مبنى السفارة الأمريكية في القدس سيكون من أولويات وزارة الخارجية الأمريكية فيما يخص تخصيص الموارد في المجال الأمني في السنتين 2018 و2019 الماليتين".

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ولم تذكر الوثيقة ما هو المبلغ الذي من المقرر تخصيصه تحديدا على بناء السفارة.

وتجدر الإشارة إلى أن سنة 2019 المالية تبدأ اعتبارا من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2018. ومن المقرر أن يبحث الكونغرس مشروع الميزانية الذي قدمته إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى المشرعين.

وكان دونالد ترامب قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي أنه قرر نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إلى القدس، ما أثار احتجاجا واسعا في العالمين العربي والإسلامي.

المصدر: تاس

أنطون زوييف