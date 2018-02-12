أنقرة تطلق اسم "غصن الزيتون" على شارع السفارة الأمريكية

أعلن رئيس بلدية أنقرة، اليوم الإثنين، أن لديهم نوايا بتغيير اسم الشارع الذي تقع فيه السفارة الأمريكية إلى "غصن الزيتون".

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وقال رئيس بلدية أنقرة مصطفى تونه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه يدرس تغيير اسم شارع "Nevzat Tandoğan Cd" نيفزات تاندوغان الذي يقع فيه مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة التركية، إلى "غصن الزيتون"، وهو الاسم الذي أطلقه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على العملية العسكرية في منطقة تل عفرين السورية ضد المسلحين الأكراد.

وأضاف مصطفى تونه في تغريدته أنه سيقدم هذا الاقتراح إلى مجلس البلدية قريبا للنظر في الموافقة عليه.

تجدر الإشارة إلى أن عملية "غصن الزيتون" لا تحظى بتأييد واشنطن التي تدعم "قوات سوريا الديمقراطية" في شمال سوريا.

ABD Büyükelçiği önünde bulunan Nevzat Tandoğan Caddesinin adını “Zeytin Dalı” olarak değiştirmek için gerekli teklifi imzaladık. Bu akşam Ankara Büyükşehir Meclisimize başkanlık önergesini sunacağız.

Hayırlı olsun, aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun. pic.twitter.com/qXHlEvdmD9 — Doç. Dr. Mustafa TUNA (@mustafatuna0606) 12 февраля 2018 г.

ويأتي هذا المقترح قبيل زيارة كل من مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي هربرت ريموند ماكماستر ووزير الخارجية الأمريكي ريكس تليرسون لزيارة تركيا هذا الأسبوع لإجراء مباحثات مع مسؤولين حكوميين في أنقرة لبحث حل المشكلات القائمة بين البلدين حول سوريا.

يذكر أنه في إجراء مشابه كانت تركيا أعلنت العام الماضي تغيير اسم الشارع الذي يوجد به مقر السفارة الإماراتية إلى "فخر الدين باشا" ردا على الأزمة التي وقعت بين البلدين عقب قيام وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان بإعادة تغريدة تسئ إلى "فخر الدين باشا" آخر الأمراء العثمانيين على المدينة المنورة.

Belediye Meclisimizde Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği'nin önünde bulunan cadde ve sokak isimlerini değiştirme kararı aldık. Buna göre BAE Büyükelçiliği önündeki 609. caddenin ismini “Medine Müdafii”, 613. Sokağın ismini de “Fahreddin Paşa” olarak değiştirdik. pic.twitter.com/6cALt9J9p7 — Doç. Dr. Mustafa TUNA (@mustafatuna0606) 8 января 2018 г.

ويشن الجيش التركي بالتعاون مع "الجيش السوري الحر" وفصائل أخرى متحالفة معه، منذ 20 يناير 2018 عملية "غصن الزيتون" في شمال سوريا ضد "وحدات حماية الشعب" و"حزب الاتحاد الديمقراطي" المصنفين كتنظيمين إرهابيين في تركيا.

المصدر: وسائل إعلام تركية + تويتر

ياسين بوتيتي